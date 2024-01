«Non voglio essere accompagnata con la macchina. Passeggiamo su questo bel lungomare anche se ho i tacchi». Diva sempre e comunque. Dell’ultima presenza a Milazzo di Sandra Milo, nel 2016, alcuni ricordano questo episodio. Quando, dopo aver preso parte alla presentazione pomeridiana dell’anteprima milazzese del Mare Festival Premio Salina condotta in via Medici da Pierpaolo Ruello, per andare a visitare la Galleria Caruso e inaugurare una mostra, da diva iconica non volle rinunciare ai suoi tacchi.

«Facciamo una passeggiata e non ho nessuna intenzione di togliere i tacchi».

Durante l’intervista nella centralissima isola pedonale milazzese aveva raccontato tutto degli anni della Dolce Vita senza mascherare la commozione. Commozione che non ha nascosto neanche durante la serata finale della consegna del Premio Troisi sul palco allestito davanti la chiesa di San Giacomo. Kermesse condotta dallo stesso Ruello insieme a Massimiliano Cavaleri, direttore artistico del Festival eoliano e dalla milazzese Nadia La Malfa.

Sandra Milo, si è spenta oggi, aveva compiuto 90 anni nel 2023. E’ morta nella sua abitazione tra l’affetto dei suoi cari come aveva richiesto. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Sandra Milo era stata a Milazzo già nel luglio del 2010 ospite del Milazzo Film Festival all’epoca diretto da Salvo Presti.