Tutte le celebrazioni verranno svolte nella Chiesa Parrocchiale del Rosario (Borgo Antico di Milazzo), in attesa della riapertura al culto della Chiesa di San Giuseppe.

Nel mese di marzo è prevista la Festa Liturgica con la Solennità di San Giuseppe il 19 Marzo, i solenni festeggiamenti esterni che si terranno dal 14 al 21 aprile con la rinomata “Sagra della Sfincia” (19-20 Aprile) e, dopo cinque anni, domenica 21 aprile la processione del Glorioso Patriarca San Giuseppe per le vie della Città.

Il programma per ogni mercoledì prevede: alle 17.15 Recita del S. Rosario,17:45 Coroncina a San Giuseppe, 18 Celebrazione Eucaristica. Allo stesso tempo, già da sabato 13 gennaio, è partita la vendita dei biglietti del sorteggio, e la raccolta cittadina porta a porta a cura del Comitato Organizzatore per sostenere i Festeggiamenti di quest’anno.

Da mercoledì 31 gennaio 2024 alla parrocchia del Rosario avrà inizio la Pia Pratica dei sette mercoledì in onore di San Giuseppe. Con questo cammino si mediteranno le sette gioie e i sette dolori che San Giuseppe visse durante la Sua vita.

Chiesa del Rosario, al via la pratica dei sette mercoledì di San Giuseppe. Ed ecco il programma della festa

