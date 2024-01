SAN FILIPPO DEL MELA. Nirvana è il nuovo brano di G-laspada (Giuseppe La Spada), artista milazzese originario di San Filippo del Mela che predilige girare i suoi videoclip nei luoghi più belli della provincia di Messi, promuovendo spesso delle esibizioni dal vivo completamente immerso nella natura.

Così G-Laspada, insieme a Michele Fazio al basso, Davide Crimi alla batteria e Mattia Pantè alla regia, ha riarrangiato il brano in una versione live inedita eseguita all’Altopiano dell’Argimusco, uno dei siti più importanti della Sicilia, alle porte dei Nebrodi. Una scelta fatta promuovere il sito nell’iter verso la protezione all’Unesco

Il nuovo pezzo è dedicato al percorso di vita che ogni uomo affronta: un cammino spesso costellato da ostacoli, salite e errori. Tuttavia, è comunque una strada inevitabile da percorrere. Il brano riflette su come sarebbe la vita senza un sogno da perseguire, giungendo alla conclusione che gli errori del

passato non rappresentano la destinazione finale. C’è sempre tempo per cambiare rotta e proseguire verso i propri obiettivi, mossi dalla forza interiore che tutti possiedono come guida. Il brano è stato inserito nella playlist Spotify R&B più importante d’Italia, (Anima R&B) ottenendo anche la copertina.



«Per me, l’Argimusco rappresenta un elemento fondamentale nel mio percorso, non solo artistico ma anche di vita. Questo luogo ha ispirato il nome del mio collettivo (Megalith Music) e mi ha fornito molta ispirazione per brani che ho prodotto e scritto». Rimane come elemento fondamentale il desiderio di far conoscere a più persone possibile i meravigliosi luoghi che la Sicilia ospita, sottolineando la bellezza della natura come elemento essenziale per la crescita interiore.



«Fin dal primo momento in cui ho pensato al mio progetto musicale, l’intento è stato quello di offrire un momento di riflessione e pausa dalla vita sempre più frenetica e veloce. Un momento da custodire e da vivere con se stessi, immersi nella natura»

Lo sforzo di conciliare la musica e il territorio da cui nasce, emerge nel video di Nirvana grazie a riprese che rendono giustizia allo spettacolo naturale del sito delle Rocche dell’Argimusco a Montalbano Elicona. Luogo incantevole che ha già ospitato diverse iniziative culturali e che conserva un fascino oltre tempo.



Instagram: https://www.instagram.com/glaspada_/

NIRVANA LIVE PERFORMANCE: https://www.youtube.com/watch?v=c_fSrMvcfeg

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/73RmVTPm4JCwKXXZz2V7yW?si=3vifmXLcRliCYQuris8El