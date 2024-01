L’obiettivo di quest’opera, oltre alla riqualificazione di una zona centralissima del paese, è quella di consolidare l’influenza della tradizione sugli abitanti e di far scoprire ai passanti la caratteristica di Cattafi.

INel murale è evidente la differenza di età dei due ad indicare l’aspetto generazionale di questa tradizione che risale al 1500 circa e che viene appunto tramandata di generazione in generazione, da padre in figlio.

In occasione del Carnevale di Cattafi “Maschira 2024”, è stato realizzato dall’artista Andrea Sposari un murale di grandi dimensioni che omaggia la figura dello scacciuni immortalato durante uno dei balli tipici della tradizione, nello specifico nervo contro nervo con un altro scacciuni.

