Lo scorso anno ha partecipato al Premio Mango che si è tenuto a Sanremo organizzato dalla scuola di musica Studio New Wave del maestro Ciccio Puglisi. La giovane artista quest’anno si esibirà al teatro Palafiori di Sanremo con il brano “A modo tuo” di Elisa.

La giovane milazzese ha iniziato a studiare canto all’età di cinque anni con la docente Daniela Marcelli . Ha poi proseguito con il maestro Fabio Lazzara e con la maestra di canto Angela Venuti che sono attualmente i suoi maestri di canto. Ha partecipato a diversi stage di voce e canto come “The story special guest” con Samuel Storm finalista di X factor 2017, con il maestro Ivan Lazzara.

La quattordicenne Carola Sofia Adamo , studentessa del liceo scientifico di Milazzo, vola a Casa Sanremo Live Box 2024. Il brano Duemila minuti scritto da Damiano dei Maneskin per Mara Sattei è stato scelto per essere inviato alla produzione di questo importantissimo evento che si terrà al Palafiori la settimana della canzone italiana dal 4 al 10 febbraio.

