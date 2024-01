Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, oggi in via medici con le arance della salute

Anche quest’anno l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro arriva nelle piazze italiane con le sue arance della salute per sensibilizzare le persone a seguire uno stile di vita più sano come prevenzione contro i tumori e per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Oggi (Airc) delegazione di Milazzo è presente in Via Giacomo Medici per la vendita delle arance della salute.

La campagna Airc 2024 è iniziata il 15 gennaio, ma è oggi la giornata deputata all’acquisto delle arance nelle piazze, poi, dal 2 febbraio, arriveranno anche in migliaia di supermercati.