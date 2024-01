Incidente in autostrada tra Milazzo e Barcellona direzione Messina. Coinvolta una Mini Cooper con a bordo una donna in un incidente autonomo. L’auto per cause da accertare, ha perso il controllo e dopo avere divelto un guardrail si è arrestata diverse centinaia di metri più avanti ribaltandosiall’altezza del km42,800.

Dalle 9.30 di oggi e squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Patti hanno provveduto ad estrarre la donna incastrata tra le lamiere della vettura. La donna è stata immobilizzata e assicurata ad una barella spinale ed è stata quindi affidata al personale medico giunto sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso.

Il personale dei Vigili del Fuoco è ancora sul posto, prosegue con le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’auto e del sito.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per i rilievi di competenza.

Autostrada chiusa al transito da Barcellona verso Messina. Molti i disagi per gli automobilisti