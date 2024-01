Ex asilo Calcagno, Midili a Maisano: “da esperto di rifiuti a quello di appalti. Ti aspetto in consiglio”

Ex asilo Calcagno, Midili a Maisano: “da esperto di rifiuti a quello di appalti. Ti aspetto in consiglio”

“Sapevo di Maisano esperto di rifiuti, me lo ritrovo adesso esperto anche di appalti”.

E’ sarcastico il sindaco Pippo Midili nel commentare la presa di posizione del consigliere di “Sud chiama Nord” a proposito dei lavori all’ex Asilo Calcagno.

《Quando ho saputo della richiesta di consiglio straordinario presentata dal consigliere Maisano e da altri tre esponenti della minoranza – esordisce il primo cittadino – ho chiesto la cortesia ad un consigliere di maggioranza di apporre la quinta firma per poter dar seguito alla seduta straordinaria sullo stato dell’appalto dell’ex Asilo Calcagno. Sarò ben lieto in quella occasione di rispondere punto per punto alle affermazioni strumentali che sono state inserite nel documento”.

Il sindaco attende dunque la seduta di consiglio per porre fine alle tanti voci che circolano in merito a quest’opera.

《Certo mi sorprende il fatto che il consigliere pare essere schierato dalla parte della ditta e contro la città di Milazzo sperando praticamente che si blocchi tutto, ma se poi penso che lo stesso Maisano ha già contestato nelle scorse settimane un nostro provvedimento finalizzato ad evitare la doppia fila in via Magistri, il conto mi torna. Battuta a parte, dico che è davvero deplorevole tentare di denigrare il lavoro di chi da tre anni è impegnato a restituire dignità ad una Milazzo mortificata dall’inerzia assoluta di chi ha amministrato in precedenza. E se non ricordo male Maisano era in quella coalizione. Oggi debbo pensare che non si sia accorto in che città vive. Da tre anni abbiamo portato avanti opere pubbliche di fondamentale importanza rivolte ai diversamente abili, agli anziani, ai bambini con i parchi gio-chi inclusivi. Lavori che adesso troveranno completamento con l’attenzione nei confronti di un quartiere, quello di Vaccarella che lui da amministratore non ave-va evitato fosse mortificato dal tempo》