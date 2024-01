Al Festival di Sanremo ritorna la pizza «made in Milazzo». Per il secondo anno consegutivo il milazzese David Gitto è pronto ad approdare a Casa Sanremo in qualità di pizzaiolo ufficiale. Farà parte dello staff di Enzo Piedimonte, pizzaiolo di Rodia, che ormai nella città ligure è di casa.

Piedimonte da anni delizia i palati sanremesi con le sue pizze. E anche quest’anno con lui ci sarà David Gitto, della pizzeria milazzese “Non solo Pizza”. David farà parte dello staff operativo. Domenica 4 febbraio, nella città dei fori, si terrà la cerimonia inaugurale.

Lo scorso anno David Gitto è stato inserito dalla rivista Pizza e Pasta tra i cento pizzaioli d’Italia. E non va dimenticato che, insieme alla concittadina Roberta Caruso, che ha partecipato alla scorsa edizione della trasmissione Bake Off Italia, sta facendo conoscere a livello nazionale Milazzo. «Io – dice Davide – ogni volta che vengo intervsitato parlo sempre della mia Milazzo e della sua bellezza»

«Il mio primo festival – dice David – è stato molto importate, Sanremo 2023 mi ha lasciato un bagaglio di ricordi e con immensa emozione sono stato riconfermato per il secondo anno consecutivo. Ed ora eccomi a Sanremo 2024. Rappresenterò così la nostra citta con molto orgoglio e farò anche quest’anno del mio meglio»