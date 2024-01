Un defibrillatore portatile che sarà messo a disposizione di tutte le associazioni che fanno sport nell’auspicio che quelle (ci si augura poche) volte che sarà utilizzato diventerà decisivo per salvare una vita da un destino spesso improvviso quanto crudele.

Quel destino crudele che ha portato via qualche anno addietro il giovane sportivo Vincenzo Fiasconaro. E proprio per evitare tragedia come questa e per mantenere vivo il ricordo del congiunto i genitori di Vincenzo, assieme alla sorella, hanno voluto donare al Movimento sportivi milazzesi presieduto da Gianluca Venuti l’apparecchiatura.

La consegna nel corso di una cerimonia tenutasi questa sera nell’Aula consiliare alla presenza del sindaco Midili, dell’assessore allo Sport, Nicosia, del presidente del consiglio comunale, Oliva. Tutti nei loro interventi oltre a ricordare la straordinaria figura di Vincenzo, hanno espresso il loro plauso alla famiglia per questo gesto di “solidarietà non indirizzata ma generalizzata che può aiutare gli altri nel ricordo di Vincenzo.

«Una iniziativa insomma per mantenere viva la memoria di mio fratello – ha detto la sorella Tiziana, parlando a nome della famiglia, ma anche per aiutare chi dovesse aver bisogno di un intervento immediato in caso di malori improvvisi». Il presidente Venuti nel confermare che l’apparecchio sarà a disposizione delle varie associazioni, ha auspicato che le stesse si dotino di operatore di primo soccorso per poterlo usare fornendo anche l’indirizzo (comitatoperlatuteladellosport@yahoo.com) per richiederlo in comodato d’uso gratuito.