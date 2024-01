Puntuale, ma ogni anno diverso e ricco nei contenuti, torna lo storico Carnevale Cattafese A Màschira 2024 – Incontro di Tradizioni, promosso dall’Associazione Culturale A Màschira, presieduta da Marco Trifirò.

Tutto è pronto: strade e piazzesi colorano di festoni e musiche e si preparano adaccogliere la tradizionale sfilata dello Scacciuni. Come ogni anno Cattafi diventa per l’occasione, luogo di incontro tra storie e tradizioni locali e provenienti da altre parti di Italia. Tre le date in programma, 26-28 gennaio e 11 febbraio.

Venerdi 26 Gennaio, ad aprire le porte della nuova edizione del Carnevale, il convegno “Le radici del Carnevale –Viaggio nella tradizione d’A Màschira” nell’aula consiliare comunale di San Filippo del Mela, alle 18. Alla presenza delle Istituzioni locali e regionali, discutono sul tema l’Antropologo di fama mondiale Giovanni Kezich, l’Etnografa Antonella Motte il Demoantropologo Mario Sarica, con gli interventi del vicepresidente dell’Associazione A Màschira Caterina Bartuccio e la presidente della sezione Fidapa Merì-Valle del MelaAntonella Cavallaro. Saranno proprio Kezich e Mott, promotori del progetto “Carnival King of Europe”, a illustrare le origini del carnevale, i rituali e le mascherate europee che accomunano questa festa alle nostre tradizioni locali di cui Mario Sarica èprincipale promotore.

Domenica 28 Gennaio avrà luogo la prima manifestazione dell’anno, ove tradizioni e storie diverse si mescoleranno, per sfilare lungo levie di Cattafi. La sfilata, che avrà inizio alle 15:30 daPiazza P. Nenni e si concluderà in Piazza Crocifisso vedrà protagonistiospiti da Nord a Sud. Per la prima volta a Cattafi a rappresentare la Sicilia “IL MASTRO DI CAMPO DI MEZZOJUSO” da Palermo,“LAVICA”la maschera ufficiale delcarnevale di Acirealeeancora dalla provincia autonoma di Trento il “CARNEVALE TRADIZIONALE DI VALFLORIANA”…e infine il “CARNEVALE DI SATRIANO DI LUCANIA” dalla Basilicata.

Domenica 11 Febbraio il gruppo cattafese A Màschira sfilerà perle vie della frazione Cattafi fino aPiazza Crocifissodove concluderà la manifestazione la Compagnia Joculares con lo spettacolo di fuoco e danza contemporanea “KAMI”. Degustazioni di prodotti tipici, mercatino di artigianato, mostre fotografiche, artisti di stradafaranno da cornice all’intero evento. Il carnevale cattafese è un’occasione unica per rivivere la storia facendosi travolgere da un’onda di colori suoni e danze che non ha eguali in Sicilia.