《Lui è mio papà è scomparso da ieri mattina alle ore 10/30 circa. Per favore chiunque l’abbia visto mi contatti》

A lanciare l’appello sui social, mentre la stampa attende che venga diffusa dalla Prefettura la foto di Antonino Dama 50 anni, è il figlio Davide. Del padre non si hanno notizie da ieri mattina. Dopo la denuncia fatta ieri sera dalla famiglia sono scattate le ricerche congiunte tra Carabinieri e Guardia Costiera.

Davide è conosciutissimo in città anche per la sua carriera nel mondo del calcio, è infatti un bravissimo calciatore

Molti dei suoi successi e traguardi raggiunti nel mondo agonistico sono stati in passato dedicati alla sua famiglia con cui ha sempre avuto un legame speciale.

Antonino è un appassionato di pesca. Esce spesso con la sua barca per passare giornate intere in mare. Probabilmente le ricerche in mare sono state avviate anche per questo motivo.