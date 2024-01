Scatta l’allarme a Milazzo per un uomo scomparso. Si tratta di Antonino Dama, 50 anni, che si è allontanato da casa volontariamente dalla mattinata di ieri.

In città, non appena la famiglia (gestisce un noto bar del centro cittadino) ha denunciato ieri sera la scomparsa, sono scattate le ricerche da parte dei Carabinieri di Milazzo e della Guardia Costiera che in questo momento è in mare con una un’unità navale per perlustrare la zona. Le ricerche nelle acque di Ponente sono scattate già da stanotte, a quanto pare per un falso allarme, ma non sono state mai interrotte.

«Le ricerche sono in atto – confermano i Carabinieri di Milazzo – e sono in campo vari assetti»

IN AGGIORNAMENTO