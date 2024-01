BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Cerca di spegnere da solo l’incendio divampato in casa e si ustiona in varie parti del corpo. È successo in un’abitazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in via Cerere. La squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta per spegnere il rogo divampato in cucina. A nulla è valso il tentativo dell’inquilino che ha tentato di spegnere, causandogli ustioni.

Soccorso dai vicini di casa che lo hanno affidato al personale medico del 118 presente sul posto è stato portato all’ospedale di Milazzo. L’intervento della squadra è ancora in corso e, attualmente, sono state messe in salvo 5 bombole di GPL, una delle quali è risultata lesionata dal forte calore e ha permesso la fuoriuscita del gas che, a causa del rogo, ha elevato la pericolosità dell’intervento.

Grazie alla prontezza della squadra, mediante la procedura di raffreddamento, è stata messa in sicurezza. Sul posto carabinieri e 118.