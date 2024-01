Sikè tra le migliori gelaterie d’Italia, per la seconda volta conquista i tre coni del Gambero Rosso

Sikè tra le migliori gelaterie d’Italia, per la seconda volta conquista i tre coni del Gambero Rosso

Importante riconferma per il team di Sikè gelato, che anche quest’anno entra a pieno titolo nell’Olimpo delle gelaterie italiane, ottenendo per la seconda volta consecutiva i tre coni del Gambero Rosso.

L’ambito riconoscimento è stato ufficializzato al SIGEP di Rimini, nel corso della presentazione dell’ottava Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, che seleziona, regione per regione, le eccellenze del settore in termini di gusto, qualità dei prodotti, ricerca delle materie prime e attenzione alla tradizione e all’innovazione.

《Avere ottenuto anche quest’anno il più alto riconoscimento concesso dal Gambero Rosso – dichiara Rosario Leone D’Angelo – ci inorgoglisce e gratifica, confermando ancora una volta che le scelte effettuate dal team di Sikè gelato rappresentano la strada più giusta, se non l’unica, verso l’eccellenza》

I maestri gelatieri Elisa Chillemi e Rosario Leone D’Angelo hanno presentato per l’occasione un gusto nuovo, “Mediterraneo”, un incontro di sapori decisi, di terra e di mare, che trovano nella diversità il loro punto di forza.

《Il gusto da noi proposto, a base di finocchio alla brace, smen di mandorla e bottarga di tonno – spiega Elisa Chillemi – è un omaggio alla nostra multiculturalità, che genera armonia nella diversità. Una scelta – conclude – che conduce chi assaggia il nostro gelato in un viaggio tra i sapori, i profumi e i colori del nostro mare e della nostra terra》.

La gelateria Sikè di Milazzo è presente nella Guida del Gambero Rosso già dal 2019, anno in cui ottenne il riconoscimento dei due coni. Lo scorso anno la svolta, con il raggiungimento del traguardo dei tre coni. Quest’anno la riconferma al SIGEP di Rimini.Giunto alla quarantacinquesima edizione, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè rappresenta per gli addetti al settore un appuntamento imperdibile per conoscere le innovazioni e le tendenze del settore.