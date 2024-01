Venerdì 26 gennaio al teatro Trifiletti (ore 20.30) si inaugurerà l’edizione 2024 la stagione concertistica di Milazzo Classica la cui direzione artistica è curata dai maestri Elvira Foti e Roberto Metro.

Il primo appuntamento della stagione prevede un omaggio ai Beatles, con una “Beatles Tribute Band” fra le più celebri ed affermate: si tratta dei The Beaters, gruppo che ha tenuto oltre 700 concerti in Italia e all’estero (Inghilterra, Spagna, Svezia, Germania, Libano, Principato di Monaco, Malta…).

La band, che può vantare la pagina Facebook più seguita al mondo tra i tributi ai Beatles, con quasi 400.000 followers, è composta da Fabio Angelucci (John Lennon), Diego Magnani (Paul McCartney), Marco Bonfiglio (George Harrison) e Maurizio Brioni (Ringo Starr).

Il gruppo utilizza amplificazione e strumenti musicali identici a quelli usati dai Beatles (stesse marche e stessi modelli), per ricreare quel meraviglioso suono “vintage” che riporterà il pubblico ai favolosi Anni Sessanta. A questo si aggiunga che i quattro musicisti indosseranno abiti e parrucche d’epoca: si avrà davvero la sensazione non solo di ascoltare, ma addirittura di “vedere” i Beatles.

Il programma comprende i più celebri brani dei “Fab Four”: Yesterday, Michelle, Yellow Submarine, All you need is love, Obladì-Obladà, Let it be, Hey Jude… e tutte le più grandi “hit songs” della discografia ’62-’70 dei Beatles.

Il gruppo The Beaters, oltre al concerto serale, sarà impegnato anche al mattino per un incontro con gli studenti delle scuole medie e dei licei milazzesi, così come avviene sempre per tutti gli spettacoli di Milazzo Classica.