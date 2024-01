L’assessora conferma che sono stati anche chiesti dei correttivi alla società che si occupa della applicazione che tramite dispositivo permette la prenotazione e il pagamento della mensa, ancora perché persistono alcune difficoltà nell’accesso. «Per il resto tutti abbiamo concordato sulla necessità di un costante monitoraggio per far sì che la refezione scolastica possa svolgersi nel modo migliore».

«Dalla riunione – spiega l’assessora alla pubblica istruzione Lydia Russo – è effettivamente emersa la necessità di rendere più appetibile e anche più “moderno” il menù della mensa. Si pensa infatti all’introduzione di cibi diversi, la diminuzione delle verdure, a detta dei genitori “eccessiva” e la proposta di introdurre anche la pizza che i bambini apprezzerebbero non poco».

