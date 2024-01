Una due giorni veramente strepitosa per il tennis under 10-12-14 milazzese. Gli allievi dello storico Circolo Tennis e Vela Milazzo si sono fatti valere nei numerosi impegni provinciali e regionali di questo week-end che li ha visti impegnati in manifestazioni della Federazione Italiana Tennis e Paddle (FITP). Già durante la stagione con il nuovo format delle gare intracircolo gli allievi della varie categorie si sono misurati nelle sfide a tabelloni per iniziare a conoscere lo spirito agonistico ad eliminazione diretta e le varie fasi che portano i singoli giocatori a gestire le proprie capacità e abilità nel singolare.

FIT JUNIOR PROGRAM

Sempre in ambito provinciale gli allievi si sono misurati nell’ambito degli incontri denominati FIT JUNIOR PROGRAM, ovvero incontri singolari maschili e femminili in categorie diversificate per età; queste ultime organizzate in provincia nei vari circoli (Brolo, CUS Messina, TC Filari, Gioiosa ecc), nella manifestazione di sabato 20 gennaio il circolo milazzese ha agguantato un 2° posto cat Orange maschile (Eduardo Tavilla) un 3° posto cat Orange femminile (Vittoria Cuttone) un 2° posto Super Green maschile (Ivan Cannistrà).

RADUNO CAP UNDER 10

Il Circoletto dei Laghi, ha ospitato il sesto dei dieci raduni previsti del Centro di Aggregazione Provinciale Under 10 della FITP, al quale hanno preso parte gli allievi più promettenti delle Scuole Tennis di Messina e provincia, nati 2014/2015 e 2016.

Sotto la guida dei fiduciari provinciali dell’Istituto Superiore di Formazione, i Tecnici Nazionali Fabio Branca e Carmelo Arasi e del preparatore fisico Alessandro Badolato, i ragazzini hanno svolto delle sedute di allenamento tecnico-tattico, dove il tema di studio è stato “Il giocatore completo”.

La parte fisica invece è stata dedicata allo sviluppo delle capacità coordinative e motorie.

Prima di avviare le attività in programma, i Fiduciari hanno condiviso il programma di allenamento con i tecnici dei ragazzi convocati, perché uno degli obiettivi che la Federazione si prefigge, e’ quello di creare una SQUADRA di supporto per ogni allievo, con programmi di allenamento a disposizione dei tecnici, utili per metterli in pratica nelle anche nelle loro realtà di allenamento.

Raduno Regionale Under 10 M/F – 21 gennaio 2024

Impegno regionale il 21 gennaio invece per il giovanissimo campione regionale under 10 in carica Elia Polistena, allievo dei mastri Stefano Cambria e Lisa Munafò del Circolo Tennis Vela Milazzo, convocato dalla FITP per il Raduno Regionale Under 10 maschile e femminile a Palermo, manifestazione che vede convocati i migliori under di categoria dell’isola. Percorso importante per il giovane campione nel quale ha avuto l’opportunità di conoscere tecnici nazionali che hanno visionato il promettente ragazzino, valutato le sue capacità di crescita tecnico tattica e le abilità e potenzialità alla presenza dei tecnici e fiduciari quali Germano Di Mauro con la collaborazione dei tecnici nazionali Pierpaolo Vidiri, Biagio Visalli, Domenico De Simone, Cocco Fabio e Romano Matteo.