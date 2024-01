Ultimate le formalità di rito, il 27enne è stato arrestato e ristretto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata, invece, è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno identificato e sottoposto a perquisizione un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di una dose di marijuana, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Durante i servizi di controllo del territorio, i Carabinieri avevano notato un insolito movimento di persone, perlopiù giovani, noti quali assuntori di droghe, nei dintorni dell’abitazione dell’indagato. Sulla scorta degli elementi raccolti, i militari hanno approfondito le verifiche ed eseguito una perquisizione domiciliare. L’intuito investigativo dei Carabinieri si è rivelato fondato visto che la perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare quasi 100 grammi di droga sintetica , abilmente occultata nel comodino della camera da letto. Inoltre, nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 490 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’illecita attività.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo , con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.