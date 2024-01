Si è svolta questa mattina la consegna dei locali dell’ex asilo Walt Disney all’Asp nell’ambito del comodato d’uso ventennale sottoscritto nei mesi scorsi dal Comune e dall’Asp finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Sono intervenuti il dirigente comunale al patrimonio, Giacomo Villari e per l’Asp Distretto di Milazzo, su delega del Patrimonio Asp Messina, Maria Franca Casella dirigente del distretto ed il geometra Salvatore Ialacqua, responsabile tecnico.

Adesso dunque potranno iniziare i lavori di ristrutturazione previsti da un finanziamento concesso all’azienda sanitaria provinciale di ben 4 milioni di euro.

Ultimati i lavori, secondo il protocollo sottoscritto tra Comune e Asp, troveranno ospitalità nell’edificio, i servizi di Salute mentale che in atto hanno dovuto lasciare i locali di Vaccarella per essere trasferiti per adesso a Giammoro, il Pte (Presidio di primo soccorso), il 118 e la Radiologia territoriale (esame ecografia tiroide, Moc e mammografia).



«Si dà alla città una opportunità importante – afferma il sindaco Pippo Midili ¬ dopo tanti anni nei quali abbiamo subito la spoliazione di importanti servizi: Agenzia delle Entrate, Giudice di Pace, e da ultimo anche la neuropsichiatria trasferita di recente a Giammoro con tutti i disagi noti. Oggi vi sono una sessantina di bambini con problemi psichici che devono essere accompagnati quasi tutti i giorni da Milazzo o dalle Eolie a Giammoro. È facile immaginare con quali problemi per i loro familiari. La riporteremo a Milazzo al pari del 118 oggi ubicato a San Filippo del Mela”.

I 35 bambini che hanno lasciato il plesso Walt Disney sono stati invece sistemati nei locali che un tempo ospitavano l’ex ufficio di collocamento e poi uffici comunali.»