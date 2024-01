Dopo il ciclo dei “Xmas Jazz Dinner Concert”, all’Eolian Milazzo Hotel ritorna la musica dal vivo.

Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 27 gennaio, alle 21. «Una cena – dice Marco Falletta, direttore dell’Hotel – nel nostro nuovo ristorante dove gli chef sono i narratori di storie gastronomiche, accompagnata da una selezione di grandi classici per poi offrire un’anticipazione dell’imminente concerto su Lucio Dalla».

Ad esibirsi saranno Michele Catania (arrangiamenti, piano, chitarra, voce), Roberto Scolaro (sassofoni), Andrea Messina (contrabbasso, voce), Stefano Sgrò (batteria).

Una serata speciale che anticipa la programmazione curata dall’ Eolian Milazzo Hotel con la supervisione artistica di Michele Catania, prevista da febbraio fino a tutta la primavera.

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE EOLIAN HOTEL MILAZZO PER OGGI MILAZZO)