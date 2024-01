Anche Milazzo avrà il suo Carnevale in piazza. Oggi l’amministrazione comunale al termine di un incontro ha deciso di promuovere di promuovere una sfilata di carri allegorici (venerdì 9) e di lanciare la prima edizione del “Carnevale del mare milazzese”, domenica 9 e martedì 11, con “quadri” carnascialeschi attinenti il tema del mare.

Due eventi organizzati velocemente e con qualche tono polemico: «dopo aver atteso invano che i privati dessero vita, così come avevano annunciato lo scorso anno – si legge nel comunicato stampa del Comune di Milazzo – a delle iniziative per il Carnevale 2024, l’amministrazione ha deciso di attivarsi per far sì che possano essere dei momenti di intrattenimento e di animazione da venerdì 9 a martedi 13 febbraio».

In tale ottica il sindaco Pippo Midili e l’esperta Lucia Scolaro hanno promosso una riunione a palazzo D’Amico alla quale hanno partecipato gli assessori alla pubblica istruzione Lydia Russo, allo sport, Antonio Nicosia e alle politiche giovanili, Francesco Coppolino, rappresentanti delle associazioni cittadine, Istituti scolastici, scuole di ballo e di teatro, le parrocchie, per fissare tempi e modalità di partecipazione agli eventi in programma.

«Da tanti anni – hanno dichiarato il sindaco Midili e l’esperta Scolaro – Milazzo aveva abbandonato iniziative e spettacoli per il festeggiamento del Carnevale. Lo scorso anno alcune associazioni avevano fatto comprendere quanto il desiderio di un “Carnevale Milazzese” fosse forte, ma ci siamo accorti che alla fine nulla è stato organizzato. E così il Comune, che pure non è un organizzatore di eventi, ha deciso di attivarsi, convinti di poter promuovere tre giornate all’insegna del divertimento che auspichiamo possano richiamare visitatori da tutto il comprensorio».