I consiglieri precisano che l’argomento è stato oggetto di interventi preliminari fatti dall’opposizione in diversi consigli comunali senza nessun riscontro. E che dall’ultimo articolo di stampa pubblicato il 13 novembre scorso ad oggi non si è più appresa notizia sull’argomento né da parte dell’amministrazione e né da parte degli uffici competenti creando forti preoccupazioni nell’opinione pubblica e dubbi sull’iter progettuale intercorso tra la Regione, il Comune di Milazzo (Stazione committente) e l’impresa appaltatrice.

«Vista l’importanza dell’argomento – scrivono – appare necessario ed opportuno investire il Consiglio Comunale anche per dare risposte certe all’intera cittadinanza milazzese sulla trasparenza dei lavori appaltati per la struttura al fine di comprendere, nel dettaglio, quale sia lo scenario futuro della reale realizzazione del progetto appaltato sui lavori di intervento di recupero dell’ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle arti Marinare».

I consiglieri comunali d’opposizione Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere dell’Appalto Lavori di Riqualificazione dell’ex Asilo Calcagno di Milazzo.

Appalto ex Asilo Calcagno, i dubbi dei consiglieri d’opposizione: «urge un consiglio straordinario»

Appalto ex Asilo Calcagno, i dubbi dei consiglieri d’opposizione: «urge un consiglio straordinario»

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.