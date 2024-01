La sezione di Milazzo di Italia Nostra, assieme a Siciliantica e altri amici, ha ripristinato il pannello informativo del Lavatoio Ottocentesco della Mezzaluna a Vaccarella, lo ha ripulito installando anche un faretto per l’illuminazione notturna.



LA STORIA. I lavatoi della Mezzaluna e di S. Andrea, addossati alle strutture murarie di due batterie di difesa dell’antico porto di Milazzo, furono realizzati alla fine dell’800. Posti alla quota della spiaggia, hanno rappresentato, per molti decenni, il riferimento della comunità per la fruizione e l’utilizzo dell’acqua nella vita quotidiana. La costruzione di entrambi può essere messa in relazione all’indicazione presente sulla fontana comunale posta nella piazzetta della Mezzaluna che riporta la data del 1883 e lo stemma comunale. Lavatoi e fontana erano alimentati dal serbatoio comunale appena costruito in prossimità della Cinta Spagnola della Città Fortificata.



Numerosi cittadini hanno partecipato o presenziato all’ iniziativa di ripristino, pur dovendo purtroppo

lamentare l’ assenza delle Istituzioni Locali nonostante il pannello sia stato realizzato nel 2018 con il patrocinio del nostro Comune.

«Da parte nostra – scrive Italia Nostra in un comunicato – ribadiremo la richiesta alla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di avviare le procedure per la dichiarazione di interesse culturale (il cosiddetto vincolo etno-antropologico)».

Foto di Cesare Oteri