SAPONARA. Rinasce a Saponara l’associazione culturale “La Piazza”. «Abbiamo deciso volutamente di non fondarne una nuova – scrivono i soci in un comunicato stampa – perché ci rispecchiamo nei valori e negli obiettivi di questa storica associazione saponarese. Avremo finalità di tipo sociale, ricreativo, culturale, sportivo. A tal proposito vogliamo ringraziare la “vecchia associazione” per l’impegno svolto negli anni precedenti e soprattutto per la fiducia riposta nei nostri confronti. In particolare ci teniamo a dire grazie all’ex presidente Giuseppe Gugliotta per essersi messo subito a disposizione e averci indirizzato sull’iter burocratico da intraprendere. La presidenza dell’associazione di fatto è stata un passaggio di testimone: oggi è il fratello Simone Gugliotta ad essere il nostro leader. L’idea della rifondazione è nata un sera d’estate al tavolo di un bar, era da parecchio tempo che sentivamo la voglia di renderci utili e metterci a servizio della società di cui facciamo parte, e così è iniziata la nostra storia»

«Siamo – continuano – un gruppo giovane, unito ma anche eterogeneo, abbiamo dai 20 ai 30 anni, siamo tutti lavoratori e molti di noi hanno vissuto esperienze in grandi città come Roma e Milano. Abbiamo passioni e interessi diversi: dallo sport, alla musica, dalle lingue straniere alla psicologia, dall’informatica alla moda. Abbiamo tanta voglia di fare e con il tempo speriamo di diventare un punto di riferimento per Saponara e i saponaresi. Purtroppo oggi Saponara, come tanti paesini della Sicilia, si sta spopolando; tanti, troppi nostri amici sono andati via per cercare fortuna altrove, e come si sa le grandi città, oltre al lavoro, offrono divertimento ed eventi di ogni tipo. E allora ci siamo detti: nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa, qualcosa per noi giovani, qualcosa che possa tenere viva la nostra comunità! A tal proposito abbiamo intenzione di coinvolgere la gente in più attività possibili, cercheremo di organizzare eventi per i più piccoli e vorremmo anche rendere disponibile qualche area per praticare sport. Ci sentiamo pieni di energia, ma senza l’appoggio della gente serviamo a poco, infatti il nostro motto è: “Non possiamo fare tutto da soli ma possiamo fare qualcosa insieme”

«Da ex presidente dell’associazione – dice Gugliotta – faccio a tutti i componenti ed al neo presidente un grosso in bocca al lupo con la speranza che abbiano tutto il supporto necessario da parte dell’amministrazione comunale e dall’assessore al ramo , in modo tale di avere la possibilità di portare a termine con successo tutti gli eventi da loro programmati , il segreto del successo è l’amicizia quindi consiglio a loro di essere prima di tutto amici per il resto come ben sanno rimango a loro completa disposizione»