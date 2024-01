«Non trovo assolutamente condivisibile la scelta di intitolare la scuola Carrubaro all’ex sindaco e medico Stefano Cartesio. L’intento della mozione che ho sottoscritto era quello di dare il giusto riconoscimento ad una persona che con il suo impegno politico e professionale ha fatto tanto per Milazzo. Ma non certo volevo farlo scegliendo una scuola di periferia che nulla ha in comune con il suo operato.

Fabiana Bambaci, consigliere comunale, non indietreggia. Dopo aver scritto un post su facebook continua ad osteggiare la decisione presa nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

«Voglio esprimere tutto il mio rammarico e sconcerto per quanto accaduto durante la seduta di consiglio comunale di venerdì 12 gennaio, considerata la mia assenza per motivi personali. Ritengo scorretto apprendere dalla stampa che, una mozione sottoscritta anche da me, sia stata discussa nonostante la mia assenza». La consigliera punta il dito contro tutto il consiglio. «La mia idea – conclude – era quella di ricordare in maniera simbolica ma incisiva una figura importante per Milazzo. Scegliere la scuola di Carrubbaro mi sembra l’esatto contrario».