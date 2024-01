Venerdì 26 gennaio, al Teatro Trifiletti (ore 20.30), prenderà il via l’edizione 2024 di Milazzo Classica, stagione concertistica che rappresenta ormai un “fiore all’occhiello” fra le attività culturali della nostra città. Direttori artistici della manifestazione sono i maestri Elvira Foti e Roberto Metro, concertisti nel panorama musicale internazionale che curato l’organizzazione fin dalla prima edizione, nell’anno 2000.

La pianista Elvira Foti ha festeggiato da poco i 50 anni di carriera concertistica che le ha permesso di portare in alto il nome della sua città nel mondo, avendo tenuto innumerevoli concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti (inclusa la Carnegie Hall di New York), in Australia, Canada, Giappone, Messico, Corea, Thailandia, Brasile, Argentina, Malesia, Singapore, ecc.

«Anche quest’anno – afferma Elvira Foti – abbiamo allestito un programma di dieci spettacoli (da gennaio a maggio), tutti di altissimo livello, con prestigiosi artisti italiani e stranieri, che presenteranno una grande varietà di generi musicali: si andrà dai Beatles (concerto inaugurale della stagione) al Flamenco, dal Tango alle Colonne sonore del Cinema Italiano, dal Classicismo viennese alle musiche dei film di Walt Disney, dalla Lirica al Gospel. Inoltre c’è l’offerta didattico-formativa che Milazzo Classica rappresenta per il nostro territorio. In qualità di Docente di Educazione Musicale, nei miei decenni di insegnamento ho sempre dato il massimo per trasmettere ai ragazzi l’amore per la Musica; ecco perché ho fortemente voluto che tutti i concertisti impegnati nella stagione incontrassero al mattino – sempre al Teatro Trifiletti – gli studenti delle scuole, per dialogare con loro ed esibirsi in modo informale, con l’intento di avvicinare i nostri giovani a questo meraviglioso mondo musicale, che altrimenti, purtroppo, potrebbe restar loro sconosciuto».

«Inoltre – prosegue – svolgo anche il ruolo di “talent scout”, andando a scovare nelle scuole i migliori talenti, per dar loro la possibilità di esibirsi nel cosiddetto “avant-concert” che precede ogni spettacolo serale. Questa attività mi ha dato grandi soddisfazioni e mi ha permesso di scoprire tanti piccoli potenziali artisti, che, se avranno costanza nello studio e soprattutto l’umiltà di non sentirsi subito arrivati, potranno far parlare di sè».