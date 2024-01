Incidente all’incrocio tra via due Bagli con via Rio Rosso. Lo scontro è stato tra una bici a pedalata assistita guidata da un uomo e un’auto con a bordo una donna con la figlia.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale e l’ambulanza del 118

A restare ferito alla testa l’uomo a bordo della bicicletta. Trasportato in ospedale non si conoscono ancora le condizioni.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo in bici, che saliva dalla via Due Bagli e svoltava a sinistra in via Rosso, non si è fermato allo stop ed è stato inevitabilmente travolto dall’auto che lo ha scaraventato ad un paio di metri di distanza.