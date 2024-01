E’ la nuova protesta contro la crisi ospedaliera locale. Ieri notte sono stati affissi in vari punti del territorio manifesti di protesta, in particolare sulle porte dei palazzi municipali e vicino gli ingressi degli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

In primo piano due piedi di un cadavere sul lettino dell’obitorio con l’etichetta «causa del decesso chiusura dell’ospedale» e la frase in evidenza «La prossima vittima potresti essere tu!».

Crisi sanitaria, affissi nella notte a MIlazzo manifesti di protesta. I piedi di un cadavere in primo piano

