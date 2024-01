800 anni fa, nel settembre del 1224, San Francesco d’Assisi ricevette le Sacre Stimmate sul monte della Verna, nell’aretino. In occasione di tale importante anniversario i Frati Minori della Parrocchia “SS. Crocifisso” accoglieranno martedì 23 gennaio, nella chiesa di S. Papino, la Reliquia Maggiore di San Francesco, contenente il sangue del Santo.

In occasione di questo importante evento, i frati insieme all’Ordine Francescano Secolare di Milazzo hanno organizzato per domenica 21 gennaio alle ore 19 una Lauda (forma teatrale) dal titolo “Madonna Povertà” di Lia Cerrito, con la regia teatrale di Salvatore Torre, la direzione artistica di Cettina Orefici, letture di Matteo Napoli, costumi e scene di Dorina Foti, organista Stefano Conte, suono Alessandro La Rosa e la partecipazione di Riccardo Lo Presti, Santina Carcione, Sergio Lupo, Alessandra Rainone, Francesco Crupi, Letizia Del Bono, Matilde Isgrò, Matilde Brunini e Francesca Scalzo.

