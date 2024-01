Otto studenti del corso Trasporti e Logistica dell’istituto “Leonardo da Vinci” hanno ricevuto altrettante borse di studio messe a disposizione dal gruppo “Caronte & Tourist” nel corso di una cerimonia che ha registrato la presenza della famiglia Rizzo-Bonaccorsi, del sindaco Pippo Midili, del comandante della Capitaneria di porto Luca Torcigliani, del presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano, del commissario dell’Autorità portuale, Antonio Ranieri e, in rappresentanza del Gruppo Caronte, Vincenzo Franza.

Sono intervenuti anche i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri, della Stella Maris e di Italia Nostra.



È stata la dirigente scolastica Stefania Scolaro a coordinare la manifestazione sottolineando l’impegno della scuola a valorizzare i ragazzi e ringraziando la Caronte per l’opportunità che ogni anno concede, mentre il sindaco Midili ha evidenziato l’importanza di un corso di questa tipologia per una città di mare come Milazzo.



Ad essere premiati gli studenti Paolo De Marco, Matteo Siracusa, Andrea Andaloro, Rosario Domante, Domenico Morabito, Gabriele Onofrio Pensabene, Andrea De Gaetano Mucella e Maria Catena Maio.