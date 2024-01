Francesco Mondo è stato condannato anche al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede civile in favore delle parti civili (familiari ma anche la società datrice di lavoro della donna).

La condanna è arrivata ieri sera con sentenza. L’imputato ha scelto il rito l’abbreviato per usufruire dello sconto di pena.

La donna fu investita il 9 febbraio 2023 mentre attraversava la via Nazionale di Giammoro. L’operaio, risultato positivo all’alcol test, è fuggito senza prestare aiuto.

E’ stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione Francesco Mondo , l’operaio quarantunenne di Gualtieri Sicaminò che in un incidente stradale a Giammoro ha ucciso Francesca Parisi , 58 anni. E’ stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale aggravato

