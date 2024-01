A Milazzo serve una netta discontinuità ed un radicale cambiamento nella guida e gestione del Comune e l’associazione dialogherà con tutte quelle forze che si oppongono alle scelte dell’attuale amministrazione Comunale e propongono un modello diverso ed alternativo per il futuro della nostra città che oggi vive vere e proprie emergenze a partire da quella legata all’ospedale, a quella infrastrutturale, senza tralasciare i temi occupazionali ed ambientali.

L’obiettivo è quello di elaborare proposte e analisi sui problemi socio economici del territorio milazzese e del comprensorio, di essere parte attiva, in previsione delle prossime scadenze elettorali, ad iniziare dalle Europee di giugno e successivamente per le elezioni amministrative del 2025.

E’ stata ufficialmente costituita l’associazione “ Milazzo per Sud chiama Nord “, diretto riferimento del partito politico che ha come leader l’onorevole Cateno De Luca . Presidente è il consigliere comunale Damiano Maisano , vice presidente Giacomo Giammattei e tesoriere Maria Teresa Lucà .

Nasce “Milazzo per Sud chiama Nord”. Eletto presidente Damiano Maisano

Nasce “Milazzo per Sud chiama Nord”. Eletto presidente Damiano Maisano

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.