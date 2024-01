Sviluppo economico, l’assessore Maimone progetta i mercatini tematici. Al via “Milazzo In Centro”

Ravvivare la città soprattutto nei giorni festivi. E la prima iniziativa sarà quella dei mercatini tematici. E’ quello che ha intenzione di fare il neo assessore allo sviluppo economico, Angelo Maimone che si è insediato a Palazzo dell’Aquila. Maimone che è subentrato a Maurizio Capone nell’ambito di un avvicendamento tutto interno a Forza Italia ha annunciato di voler promuovere delle iniziative che possano contribuire a ravvivare la città soprattutto nei giorni festivi quando le presenze si concentrano soprattutto al Parco commerciale che sorge alle porte di Milazzo.

Nello specifico il neo assessore punta al mercatino dell’agricoltura e a quello dell’antiquariato. Per il primo, peraltro da tempo si batte il collega forzista, Santino Saraò che ha anche presentato una mozione in consiglio comunale.



«C’è la necessità – afferma Maimone – di incrementare l’economia locale nel centro cittadino di Milazzo. La mia idea è quella di promuovere nella giornata di domenica mattina il mercatino biologico – frutta e verdura – consentendo così al visitatore di passeggiare tra le vie della nostra città e poter comprare, scegliere, prodotti locali e di stagione a km 0. A ciò si potrebbe unire il mercatino dell’antiquariato. Cibo e oggetti, un mix eccentrico che sa di novità. E l’area in questione potrebbe essere quella di piazza della Repubblica»

Intanto un gruppo di commercianti di Milazzo che fa parte del “Comitato Spontaneo Commercianti” hanno organizzato l’iniziativa “Milazzo In ..Centro. Tutti pazzi per i Saldi”, idea messa in piedi per reagire alla crisi generale del commercio.

«Sappiamo e siamo consapevoli – scrivono in una nota – che il problema è di carattere generale, il calo delle vendite, il rischio chiusure sono evidenti e sotto gli occhi di tutti anche dei non addetti al nostro lavoro.

Per questo crediamo che unire le forze e fare rete sia ormai neccessario, indispensabile ed improrogabile. Abbiamo voluto iniziare il nuovo anno con i migliori auspici e con un primo progetto, ma che ci vedrà presenti per altre iniziative di più ampio respiro. Siamo certi di coinvolgere anche altri colleghi di qualsiasi settore compreso i colleghi del Food. Solo insieme, potremmo riuscire con idee e programmi ad arginare l’attuale crisi che stiamo vivendo. Sono tantissime le idee, le iniziative da mettere in atto, ma occorre una sinergia che parta da tutti gli operatori economici per arrivare alla Amministrazione Comunale. Siamo per questo convinti che il famoso detto “l’unione fa la forza ” non deve essere solo un motto ma deve stimolare tutti ad unire le competenze e la voglia di andare avanti.