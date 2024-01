Il disappunto delle ragazze, ormai stremate dai dolori e dall’attesa, viene comunicato ai medici che chiamano la direzione sanitaria. A seguito di questo giunge la notizia che il direttore in persona verrà a visitarle. Dopo altre quattro ore vengono finalmente effettuate le radiografie. Dopo 15 ore dunque e 3 cambi turno del personale ospedaliero le ragazze vengono dimesse. È passata un’intera giornata per effettuare una consulenza e una radiografia. La Sanità siciliana è allo sbando Salvo Previti

Verso le 18 le ragazze chiamano i carabinieri che dicono di non poter intervenire.

Arriva la polizia e il 118. Ed è l’inizio dell’Odissea . Al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina vengono registrate alle dieci del mattino, escono all’una di notte. Quindici ore di pronto soccorso, senza cibo né acqua, piene di dolori al collo alla schiena e alla testa, nessuno chiede come stiano segregate in una camera.

LA LETTERA . Buongiorno, vi racconto la mia esperienza. Ieri mattina mia figlia, insieme ad altre tre colleghe universitarie di San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto, viene tamponata sul viale Gazzi a Messina. Il gentiluomo che procurato l’incidente, dopo aver inveito con l’aiuto del padre, si avvicina minaccioso alle ragazze. Prese dal panico chiamano la polizia. L’uomo va via lasciandole in panne e doloranti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.