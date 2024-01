Il make up artist milazzese Giuseppe Giorgianni domani mattina in onda su La7 per “Amarsi un po’”

Il make up artist milazzese Giuseppe Giorgianni domani mattina in onda su La7 per “Amarsi un po’”

Il make up artist milazzese Giuseppe Giorgianni andrà in onda su La7 domani, domenica 14 gennaio, a partire dalle 10.10 all’interno della trasmissione Amarsi un po’, il nuovo programma condotto dalla nota campionessa di ballo Samanta Togni e dal campione di nuoto Filippo Magnini.

Da Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre conosciuto come luogo del “benessere” e del “buon vivere”, Samanta e Filippo condivideranno esperienze ed attività dedicate alla ricerca dello star bene scrivendo, settimana dopo settimana, un piccolo libretto d’istruzioni per “Amarsi un po’”.

All’interno del format televisivo il segmento make up vedrà come protagonista il Giuseppe Giorgianni che darà le sue istruzioni per l’uso per un trucco perfetto.

“Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso” è un branded content realizzato da Elio Bonsignore

per Me Production in collaborazione con Cairo RCS Media. Ogni settimana Samanta e Filippo accompagneranno i telespettatori lungo questo percorso del benessere volto a riscoprire l’importanza di prendersi cura di sè stessi coltivando delle passioni e lasciandosi andare a nuove esperienze.

