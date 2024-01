Lite in via Cumbo Borgia, denunciati i due ragazzi extracomunitari

Lite in via Cumbo Borgia, denunciati i due ragazzi extracomunitari

Due deferimenti in stato di libertà per lievi lesioni procurate ad un terzo soggetto per futili motivi. La questione della lite in via Cumbo Borgia ieri ha tenuto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidata da Andrea Maria Ortolani fino a tarda notte.

I militari, infatti, dopo aver interrogato i ragazzi per ricostruire i fatti, hanno denunciato i due giovani extracomunitari che ieri sera, poco dopo le 18, hanno scatenato la lite in pieno centro cittadino.

La discussione, nata tra i due nella piazzetta, è degenerata con il coinvolgimento di altre persone che hanno tentato di sedare la lite. Uno dei due giovani, infatti, per intimorire un passante ha mostrato un coltello. Sul posto sono intervenuti quattro pattuglie dei Carabinieri e una squadra della Polizia di Stato.

Ma allo stato attuale, precisano le forze dell’ordine, non sono note le motivazioni della lite.

L’episodio ha fin da subito scatenato le polemiche e la preoccupazione dei cittadini. Fatti del genere raramente sono accaduti a Milazzo. Si discute sulla sicurezza della città soprattutto in vista dell’imminente trasferimento del Commissariato di Polizia.

In città, però, si parla anche di un presunto scippo accaduto qualche settimana fa nei pressi di via Madonna del Lume messo in atto sempre da ragazzi extracomunitari. Due giovani, approfittando del buio della notte, hanno tentato di prendere la borsa ad una ragazza che stava rientrando a casa. Ma non ci sono riusciti. Il tentato furto non è stato denunciato per scelta della vittima ma raccontato subito dopo anche alla nostra redazione