Nuova nomina per il commercilista milazzese Giuseppe Saporita. Attuale presidente dell’Unione Giovani Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato nominato anche segretario nazionale della Commissione studi Finanza, PNRR e Fondi UE dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.



Un incarico importante vista l’imminente attesa dei diversi decreti attuativi inerenti misure di agevolazione per le imprese, specialmente quelle del sud Italia, previste dalla legge di bilancio 2014 e dai veri decreti legislativi che si sono susseguiti in questi ultimi mesi del 2023.



«Metterò in campo – ha detto il professionista che è partner dello studio Martella – tutte le energie e competenze necessarie per un massimo impegno nell’accogliere e portare avanti quelle che sono le richieste della categoria dei commercialsiti e degli imprenditori nonché futuri beneficiari delle misure agevolative. Diversi sono stati i limiti già riscontrati in precedenti misure di agevolazione, quali per esempio tempi lunghi di attuazione e concessione delle agevolazioni e procedure burocratiche farraginose tali da scoraggiare gli investimenti delle imprese»