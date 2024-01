Il 12 e il 13 gennaio ritorna l’appuntamento con lo screening audiologico gratuito al Medical Center Umberto I di Milazzo. Un controllo professionale del tuo udito e una valutazione per prevenire e correggere l’ipoacusia ed eventuali disturbi ad essa collegati (come per esempio gli acufeni), effettuata dagli specialisti del nostro reparto di Otorinolaringoiatria e Audiologia protesica.

Per prenotare è sufficiente contattare i nostri uffici telefonicamente o tramite whatsapp al numero 0909287437.

Scopri di più su: https://www.medicalcentermilazzo.com/landing-page/centro-di-riabilitazione-uditiva

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE DEPAGROUP PER OGGI MILAZZO)