Milazzo, lite in via Cumbo Borgia tra due ragazzi

Lite tra due ragazzi, a quanto pare extracomunitari, nella centralissima via Cumbo Borgia. La discussione, nata tra i due giovani nella piazzetta, è degenerata con il coinvolgimento di altre persone che hanno tentato di sedare la lite.

Uno dei due giovani per intimorire i passanti pare abbia mostrato un coltello.

Sul posto tre pattuglie dei carabinieri di Milazzo e una squadra della Polizia di Stato che stanno interrogando i due giovani coinvolti.

IN AGGIORNAMENTO. I militari hanno portato in caserma i ragazzi coinvolti per chiarire la vera dinamica della lite.