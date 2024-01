Incidente mortale ad Alcara Li Fusi. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni e altre tre persone sono rimaste ferite trasportati all’ospedale di Sant’Agata di Militello dal personale sanitario del 118. L’incidnete è successo questa mattina, intorno alle 5.30. Sul posto (SP 161 nel comprensorio del comune di Alcara Li Fusi) è subito arrivata una squadra del distaccamento di Sant’Agata Militello dei Vigili del Fuoco.

L’auto, che a seguito dell’incidente ha perso il controllo in un tornante finendo in un terrazzamento, era bloccata dagli alberi. Per raggiungere il fuoristrada è stato necessario da parte del personale dei Vigili del Fuoco l’utilizzo di scale e corde.

Ancora in corso da parte dei Carabinieri i rilievi di competenza, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma, mentre il personale dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente.