Riprendono le attività formative all’Istituto Tecnologico Majorana di Milazzo. E’ in programma per il 12 gennaio, alle 10, nell’aula magna dell’istituto la Lectio magistralis “Metodo scientifico nella chimica forense” che vedrà come protagonista Saverio Schillaci, un analista di laboratorio del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina e, non meno importante, un ex alunno dell’istituto.

Il fulcro della presentazione sarà il ruolo cruciale della chimica forense e l’impiego di metodologie analitiche e strumentali di spicco quali la cromatografia, la spettroscopia e l’analisi del DNA nelle indagini forensi. Queste tecniche, fondamentali per la decifrazione e l’interpretazione delle prove in contesti giudiziari, saranno esplorate in dettaglio, mostrando come la chimica possa essere un alleato indispensabile nella ricerca della verità e nella giustizia.

Sottolineando l’importanza dell’evento, il dirigente dcolastico Bruno Lorenzo Castrovinci, riconosce la Lectio magistralis come un momento di crescita fondamentale per gli studenti, in particolare per coloro che sono immersi negli studi di Chimica, Materiali e Biotecnologie. Ma l’ambizione dell’istituto va oltre: si estende alla sfera dell’intelligenza artificiale, incoraggiando gli studenti a familiarizzare con le tecnologie più all’avanguardia e rivoluzionarie, come gli strumenti di generazione di immagini basati su IA come Dall-E.

Questo approccio innovativo non solo arricchisce l’esperienza educativa degli studenti, ma apre anche nuove frontiere nella ricerca e nell’analisi forense. L’Istituto Majorana, equipaggiato con le più moderne strumentazioni tecnico-scientifiche, si afferma come un incubatore di innovazione, preparando gli studenti a diventare professionisti qualificati e consapevoli in un settore in rapida evoluzione.

OPEN DAY. Il clou di questa settimana di attività sarà l’open day del 13 gennaio, un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire la realtà stimolante dell’istituto. Durante questo evento, i visitatori avranno la possibilità di esplorare i locali, le aule e i laboratori, testimoniando come l’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti come Dall-E siano essenziali nel forgiare il futuro dell’educazione, dove scienza, tecnologia e innovazione si incontrano. La visita all’istituto offrirà una visione unica su come queste tecnologie vengano implementate nel contesto educativo, promuovendo un apprendimento che guarda al futuro senza trascurare il valore insostituibile della cultura umanistica, in un connubio perfetto di tradizione e innovazione che l’Istituto Tecnologico Majorana incarna e diffonde.