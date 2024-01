Il fenomeno degli allagamenti dell’area esterna del Liceo Impallomeni di via capitano Spoto dovrebbe essere risolto. Il Comune ha infatti realizzato l’intervento di convogliamento delle acque piovane all’esterno dell’istituto, mentre per quel che concerne la parte interna la competenza è della Città Metropolitana.

«L’Amministrazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo – ha fatto la sua parte come impegno assunto ponendo così fine alle ataviche criticità per la raccolta delle acque meteoriche nella parte esterna delle scuole di via Valverde. Nei piazzali interni la competenza è della Città Metropolitana che è stata più volte (invano) invitata ad intervenire. Pertanto l’amministrazione ha dato atto di indirizzo agli uffici comunali di diffidare l’ex Provincia regionale ad intervenire, comunicando di essere pronti ad eseguire i lavori in danno (cioè addebitando le relative spese) nel caso in cui dovesse perdurare la loro inerzia»



Oltre all’intervento nel piazzale dell’Impallomeni, è stato chiesto ai dirigenti comunali Marino e Villari di diffidare la Città Metropolitana anche per la mancata esecuzione di opere di sua competenza per quel che riguarda le strade, ed in particolare viale Gramsci e via Madonna del Boschetto, la potatura degli alberi e la scerbature delle strade, il ripristino della segnaletica e il rifacimento dei muretti dell’arteria Panoramica che conduce a Capo Milazzo.