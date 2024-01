Nuova segnaletica per i parcheggi a pagamento di Milazzo. In tutta la città la cartellonistica è stata sostituita già a partire dall’ultima settimana di dicembre.

Una soluzione studiata per rendere agli automobilisti la tariffa di pagamento di più facile comprensione.

Non compaiono più le indicazioni zona A o zona B ma la cifra prevista prevista per la via. E altra cosa importante è la dicitura che ricorda la possibilità di sostare 15 minuti senza pagare (sosta cortesia). Per cui non è necessario parcheggiare la macchina in doppia fila per chi deve semplicemente entrare al panificio o al tabacchino.

Indicati sui singoli cartelli anche le fasce orarie per il pagamento.

Li dove mancante la segnaletica è stata ripristinata