Giovedì 11 gennaio, dalle 9 e sino alla fine dei lavori, divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: inizio via Chinigò sino a piazza Mazzini, lato destro del senso di marcia attuale; inizio via F. Crispi, lato destro del senso di marcia, fino alla rotatoria di piazza Della Repubblica; via F. Crispi lato sinistro del senso di marcia, dal n.c. 23 fino all’intersezione con via Municipio; piazza Della Repubblica lato sinistro del senso di marcia, tratto compreso tra l’intersezione con la via Pescheria e la via G. Medici.

I tratti stradali indicati devono essere messi in sicurezza mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.

Nello specifico, in esecuzione della delibera adottata dalla giunta municipale il 6 dicembre dello scorso anno relativa alle modifiche alla delimitazione delle zone a pagamento, del piano tariffario, abbonamenti e riduzioni”, si procederà alla realizzazione di stalli blu dalla via Chinigò a piazza Mazzini, sul lato destro del senso di marcia; alla trasformazione degli stalli blu in stalli a tempo in via F. Crispi, lato destro del senso di marcia e al rifacimento degli stalli rosa di cortesia in via F. Crispi e piazza della Repubblica.