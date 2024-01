E dopo il sold out con Mario Venuti si spera nel bis, in attesa del terzo appuntamento, domenica 21 gennaio con “ Scoop –Donna Sapiens ”, il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che vuole dimostrarci, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.

Grazie anche alla decisione di proporre dei prezzi di accesso al teatro abbastanza contenuti per «richiamare – ha sottolineato il sindaco Pippo Midili – il pubblico e favorire la diffusione della cultura.

Un one-man-show che porterà il pubblico in un viaggio nel famoso show del sabato sera, “Ballando con le stelle” svelando alcuni dietro le quinte e mettendo le donne al centro dello spettacolo, con la tagliente comicità che lo contraddistingue. Una serata all’insegna del divertimento che sicuramente richiamerà un pubblico numeroso.

Nuovo spettacolo in programma al Teatro Trifiletti. Giovedì 11 gennaio, alle 21, si esibirà Dario Cassini in “ Sballando con le stelle – parlando con le donne ”, secondo appuntamento della stagione teatrale promossa dall’amministrazione comunale.

Milazzo, al teatro Trifiletti arriva Dario Cassini. In attesa della terza serata con Giobbe Covatta

Milazzo, al teatro Trifiletti arriva Dario Cassini. In attesa della terza serata con Giobbe Covatta

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.