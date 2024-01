Lotta alla sosta selvaggia, collocati dissuasori in ghisa in via Regis

Sostare sul marciapiede era diventata una abitudine per coloro che frequentano i locali della zona. Per porre fine a ciò il Comune ha collocato in via M. Regis dissuasori in ghisa.



«Continua – si legge in una nota – l’azione dell’amministrazione finalizzata a sottrarre parcheggi abusivi negli slarghi, nelle doppie file, nei marciapiedi e in prossimità degli incroci»