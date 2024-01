Sono nati oggi due gruppi di lavoro della Figec (Federazione italiana giornalismo, editoria e comunicazione) di Messina guidata dalla fiduciaria Graziella Lombardo. Si tratta di una iniziativa che mira a puntare l’attenzione su due settori strategici della comunicazione: Uffici stampa e Formazione.



Del primo gruppo fanno parte i giornalisti Antonio Perna, Patrizia Casale, Lillo Maiolino, Marika Micalizzi e Rossana Franzone. Del secondo, i colleghi Marco Olivieri, Rosaria Brancato, Alessandra Serio e Giuseppe Ruggeri. L’obiettivo generale è quello di riservare una particolare attenzione ai temi che toccano il diritto fondamentale di essere informati con competenza e professionalità: aspetto centrale per la tutela delle persone e per lo sviluppo di una società civile.

Argomenti resi oggi ancora più urgenti sotto la spinta di una rivoluzione digitale che impegna indistintamente tutti i giornalisti in un campo reso fosco dalla mole cospicua quanto contraddittoria di flussi informativi circolanti e, troppo spesso, anche da una carente applicazione della L. 150/2000 che obbliga enti pubblici ad affidarsi a giornalisti iscritti all’Albo e professionalmente, oltre che legalmente, idonei alle funzioni di Ufficio Stampa.



Le persone coinvolte nei gruppi sono giornalisti esperti nel settore di competenza che metteranno a disposizione il loro background professionale tecnico per rappresentare un punto di riferimento per i colleghi.

I settori Ufficio stampa e Formazione sono i primi due che nascono con Figec Messina. Altri, in settori altrettanto importanti per il mondo dell’informazione, sono in cantiere. Fra le persone coinvolte nel gruppo provinciale si provvederà a individuare un responsabile che si dovrà interfacciare e collaborare con gli altri gruppi di lavoro della Figec Sicilia guidato da Giulio Francese.