Svincolati Milazzo – Fortitudo Messina 92-76. Parziali 27-20 50-43 75-59 92-76. La Svincolati Milazzo apre il 2024 battendo la Fortitudo Messina con un +16 finale al termine di una gara condotta sin dall’avvio. Si parte con la Svincolati che tiene a riposo Manfrè reduce da uno stato influenzale. L’avvio di gara registra le realizzazioni da oltre l’arco di Barbera e Battaglia e Milazzo prova l’allungo. Tagliano per la Fortitudo accorcia ma sono ancora i padroni di casa, con Odigie e Guerra, ad andare sul +7, 10-3, a 6’36 dalla prima sirena.

La panchina messinese chiama timeout ed al rientro il giovane Cavalieri va a segno per i suoi, i mamertini rispondono con Battaglia che con 5 pt. consecutivi riporta i suoi sul +7. La Fortitudo con buona intensità si riporta sotto, – 2, ma i padroni di casa allungano nuovamente dopo i canestri di Bolletta e Sindoni. A 1’26 dal termine del periodo il punteggio è 21-15. Arriva la tripla di Tagliano per il – 3 ma anche quattro punti consecutivi di Karavdic e la Svincolati chiude sul +7 la prima frazione, 27-20. In avvio del seocndo quarto è ancora Karavdic a mettersi in evidenza, il lungo di Milazzo si fa valere dal pitturato ed anche da oltre l’arco, le sue realizzazioni lanciano i padroni di casa sul + 12 a metà frazione. Messina prova a rientrare ma il duo Battaglia/Odigie colpisce per il +16, 39-23. Gli ospiti però non mollano e con Marinelli e Mama prima e Scozzaro a seguire, accorciano sul – 7 a 2’30 dal riposo lungo. Milazzo va a segno da oltre l’arco per il +10, la Fortitudo risponde e si riporta in scia dei locali, – 4, 47-43 nell’ultimo minuto del quarto.

Sarà poi la bomba di Guerra allo scadere del secondo periodo a tenere avanti i milazzesi sul punteggio di 50-43. Al rientro dagli spogliatoi Barbera e Bolletta portano Milazzo con il vantaggio in doppia cifra, il ritrovato Battaglia realizza per l’ulteriore allungo e gli ospiti vanno sul – 12, 61-49, a metà periodo. I neroverdi tentano di rientrare ma il duo Guerra/Bolletta respinge tale tentativo e spinge la Svincolati sul +15. Il terzo quarto si chiuderà dopo sul 75-59. In avvio dell’ultima frazione gli ospiti producono il massimo sforzo riducendo il gap , – 9.

La risposta di Milazzo è veemente, tripla di Salvatico, Bolletta dalla media, la bomba del giovane Scredi ed un canestro di Odigie affossano Messina. La Svincolati vola sul + 19, 85-66 a 5’55 dalla sirena finale. Coach Cavalieri chiama timeout ma al rientro i padroni di casa allungano ancora ed è +23. Nei minuti finali la Fortitudo prova a rendere meno pesante il passivo, Coach Trimboli ruota l’intero roster a disposizione, i giochi sono ormai chiusi e Milazzo ben controlla i minuti finali. Arriva così il successo della Svincolati con il punteggio di 92-76.

Svincolati Milazzo: Salvatico 3 Barbera 6 Battaglia 16 Odigie 10 Guerra 12 Bolletta12 Karavdic 23 Sindoni 5 Traore’, Scredi 5 Manfrè ne All. Trimboli

Fortitudo Messina: Mento ne Marinelli 9 Scozzaro 12 Di Mauro 1 Cavalieri 19 Bottari ne Capo rossi 2 Giovani, Catania, Molonia 2 Mama 15 Tagliano 16 All. Cavalieri

Arbitri : Lorefice – Giunta