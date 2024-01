«Sono felicissimo di poter restituire alla mia terra l’esperienza maturata negli anni e di poterla mettere a servizio di questo patrimonio meraviglioso. La mia gratitudine va a chi mi sta dando questa possibilità, in primis a Giovanni Mangano, presidente dell’Amp, alla direttrice Giulia Visconti, a Peppe Maimone responsabile Marevivo Amp, alla Città di Milazzo, e a tutte le persone che si stanno prendendo cura del paesaggio e stanno facendo di tutto per rendere la città, meta appetibile alla stessa stregua di altre destinazioni siciliane. Spero che le immagini realizzate con Daniele Ciraolo, le gesta di ogni partecipante, la voce meravigliosa di Luca Violini, possano entrare nel cuore di tutti i cittadini e che possano essere da stimolo per amare e preservare il nostro territorio, con orgoglio e responsabilità»

Per Giuseppe La Spada, regista e artista milazzese di fama internazionale, è sempre una gioia immensa poter mostrare al mondo la bellezza della sua Milazzo. Ed è una cosa che mette continuamente in evidenza quando lavora nella sua città natale. Cosa che ha fatto anche questa volta che per l’Amp ha realizzato il video del Sentiero Naturalistico dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo con la voce di Luca Violini doppiatore e voce ufficiale de La 7.

La Spada ha anche realizzato il video ufficiale dell’Area Marina Protetta di Milazzo.

Il Sentiero Naturalistico di Capo Milazzo è un luogo incantevole, dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza. Attraverso le immagini mozzafiato è possibile immergersi completamente in questa meravigliosa esperienza, esplorare il sentiero e apprezzare le molteplici attività che si svolgono al suo interno, un luogo custodito con amore e passione, garantendo la sua conservazione e la tutela.

GUARDA IL VIDEO:

https://www.facebook.com/share/v/3y9mqZfZZEY6Hrep/

Il video è stato Finanziato con fondi PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 19.2/7.5 ambito tematico 1 Bando GAL “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”. Nel video vengono evidenziate le regole per una corretta e sostenibile fruizione, i comportamenti da attuare a tutela dell’ecosistema e c’è un focus sulla stanza del mare “Lab di Lory” da poco inaugurata.

Alle riprese hanno partecipato i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, personale dell’AMP Capo Milazzo, volontari di Marevivo e cittadini milazzesi.